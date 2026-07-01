Gaza. Khalil Al-Haja ist nach Angaben der Hamas neuer Chef der palästinensischen Organisation. Zuvor soll es eine interne Wahl zur Vergabe des Postens gegeben haben. Seit der Tötung von Jahja Al-Sinwar durch israelische Kräfte im Oktober 2024 wurde die Hamas von einem fünfköpfigen Führungsrat geleitet, dem auch Al-Haja angehörte. Er ist außerdem Unterhändler bei den Verhandlungen über eine dauerhafte Friedensregelung für den Gazastreifen. Al-Haja wurde im Gazastreifen geboren, soll sich aber die meiste Zeit in Katar aufgehalten haben. (dpa/jW)