London. Andrew Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte am Montag den Chef der Labour-Partei mit der Regierungsbildung. Burnham folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer, der unter großem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Burnham war bereits am Freitag zum neuen Labour-Vorsitzenden ernannt worden. Der neue Premier steht vor vielen Problemen, die sein direkter Vorgänger Starmer nicht hatte lösen können. Die britische Wirtschaft schwächelt, außenpolitisch verliert das Land an Bedeutung, und die Bevölkerung leidet unter sozialer Ungleichheit, Wohnungsnot und hohen Energiekosten. (dpa/jW)