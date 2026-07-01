Bologna. Ein Marokkaner wurde in Italien bei einem Polizeieinsatz getötet. Der Mann wurde am Sonntag von zwei Beamten zu Boden gedrückt und trotz Hilfeschreien festgehalten. Erst als er sich nach mehr als vier Minuten nicht mehr bewegte, ließen sie von ihm ab. Warum es überhaupt zu dem Einsatz kam, ist unklar. Der Leichnam wird nun obduziert, um Erkenntnisse über die Todesursache zu bekommen. In Rom verspricht das Innenministerium »völlige Transparenz« bei der Aufklärung. Melonis Koalitionspartner, die rechte Lega-Partei, stellte fest, dass die Beamten ihre Pflicht getan hätten. In Bologna kamen noch am Sonntag Hunderte Menschen zu Protesten zusammen. Es gab Sprechchöre gegen die Polizei. Auch von »Assassinio di stato« (»staatlichem Mord«) war die Rede. (dpa/jW)