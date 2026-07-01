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Rückenwind

50,91 km/h: Schnellste Etappe der Tour-Geschichte

Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa
Das Hauptfeld am Mittwoch in rasender Fahrt bei Vichy

Nevers. Auf der elften Etappe der Tour de France von Vichy nach Nevers, die der Norweger Søren Wærenskjold am Mittwoch gewann, wurde die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit bei einer regulären Etappe (Zeitfahren und Prologe ausgenommen) der Tour-Geschichte gemessen. 50,91 Kilometer pro Stunde legten die Fahrer im Schnitt zurück. Der bisherige Rekord datierte aus dem Jahr 1999, als der Sprinter Mario Cipollini auf der Etappe von Laval nach Blois mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50,356 Kilometern pro Stunde zum Sieg fuhr. Gegen Cipollini standen später wiederholt Doping-Vorwürfe im Raum, die er bestritt. (dpa/jW)

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Erschienen am 16.07.2026, Sport
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