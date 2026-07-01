Gibraltar. An der Grenze zwischen Spanien und dem britischen Gebiet Gibraltar gelten ab diesem Mittwoch die Regeln des Schengen-Raums. Für Tausende spanische Pendler bedeutet dies den Wegfall der Grenzkontrollen bei der Ein- und Ausreise in das seit dem »Brexit« nicht mehr zur EU gehörende Gebiet. Anlässlich des vorläufigen Inkrafttretens eines entsprechenden Abkommens zwischen der EU und London will der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez diesen Mittwoch das Grenzgebiet besuchen.

Der Unterzeichnung des im vergangenen Jahr ausgehandelten Abkommens am Dienstag waren jahrelange Verhandlungen vorausgegangen. Die Grenzkontrollen galten als das letzte große ungelöste Problem des »Brexits« vor sechseinhalb Jahren. Die rund sieben Quadratkilometer große Exklave Gibraltar im äußersten Süden der iberischen Halbinsel gehört seit mehr als 300 Jahren zu Großbritannien. (AFP/jW)