Seattle. Die größten Flugzeugbauer Airbus und Boeing haben ihre Verkäufe erheblich gesteigert. Wie der US-Flugzeugbauer Boeing am Dienstag mitteilte, wurden an Kunden von Januar bis Juni 314 Maschinen übergeben, zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Allein im Juni waren es 64 (2025: 60) ‌Flugzeuge. Der europäische Flugzeugbauer Airbus übergab im Juni 89 Flugzeuge an die Kunden und steigerte damit die Zahl der Auslieferungen um 15 Prozent auf insgesamt 351 Flugzeuge. Entgegen der offiziellen Zielmarke von 870 Flugzeugen plane Airbus für das Gesamtjahr intern 900 Auslieferungen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf eigene Informationen. (Reuters/jW)