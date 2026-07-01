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Rock

Die schon wieder

Es gibt also doch noch Stetiges in dieser schnellebigen Zeit: 1965 stand erstmals ein Album der Rolling Stones an der Spitze der Deutschen Charts (»The Rolling Stones No. 2«). Und auch heute wieder: »Foreign Tongues« erklomm mühelos den 1. Platz, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts zum Wochenende mitteilte: »Ihnen gelingt der erfolgreichste Start einer internationalen Band seit über eineinhalb Jahren und mit 61 Jahren der größte Abstand zwischen zwei Nummer-eins-Alben in der deutschen Chartgeschichte.« (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 20.07.2026, Seite 10, Feuilleton
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