Es gibt also doch noch Stetiges in dieser schnellebigen Zeit: 1965 stand erstmals ein Album der Rolling Stones an der Spitze der Deutschen Charts (»The Rolling Stones No. 2«). Und auch heute wieder: »Foreign Tongues« erklomm mühelos den 1. Platz, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts zum Wochenende mitteilte: »Ihnen gelingt der erfolgreichste Start einer internationalen Band seit über eineinhalb Jahren und mit 61 Jahren der größte Abstand zwischen zwei Nummer-eins-Alben in der deutschen Chartgeschichte.« (dpa/jW)