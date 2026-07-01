Auf der Leipziger Buchmesse 2027 gestalten Polen, Frankreich und Deutschland einen gemeinsamen Programmschwerpunkt. Es sei das erste Mal, dass sich drei Länder auf der Frühlingsschau der Buchbranche zusammen präsentieren, teilte die Messe am Freitag mit. Die Buchmesse hatte in diesem Jahr den Donauraum als thematischen Fokus, in den Jahren davor hatten sich Länder wie Norwegen oder Österreich als einzelne Gastländer gezeigt. Das Programm soll den Titel »Beziehungsweise Europa« tragen und literarische Perspektiven aus Polen, Frankreich und Deutschland zusammenführen. Es löse sich vom klassischen Gastlandauftritt und von der Idee einer vermeintlich homogenen Nationalliteratur. Getragen werde der Auftritt von den Kulturinstituten der drei Länder, dem Polnischen Institut, dem Institut français und dem Goethe-Institut. Die Buchmesse findet vom 18. bis 21. März 2027 statt. (dpa/jW)