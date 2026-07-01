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Sahel

Tödlicher Überfall auf Militärkonvoi in Mali

Bamako. Im Norden Malis ist nach Armeeangaben ein Militärkonvoi in einen Hinterhalt geraten. Wie das malische Militär in einer Pressemitteilung bestätigte, war am Sonnabend ein Konvoi der malischen Armee und verbündeter russischer Soldaten des Afrikorps bei der Ortschaft Tabrichat von einer Koalition aus Tuareg-Separatisten der »Befreiungsfront von Azawad« (FLA) sowie der mit Al-Qaida verbundenen Terrorgruppe JNIM angegriffen worden. Übereinstimmende Medienberichte sprechen von mindestens 50 getöteten Soldaten und 24 Gefangenen. Die malischen Streitkräfte erklärten, dem Konvoi sei es gelungen, dem Hinterhalt zu entkommen und seine Fahrt fortzusetzen. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 20.07.2026, Seite 6, Ausland
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