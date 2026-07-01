Barcelona. Dem am Sonntag in Tanger festgenommenen marokkanischen Journalisten Ali Lmrabet steht es nach seiner Freilassung am Mittwoch »frei, ins Ausland zu reisen«, bestätigte seine Frau Laura Feliu am Freitag gegenüber jW. Die Ermittlungen wegen angeblicher »Verbreitung von Falschnachrichten« liefen aber weiter, »was bedeutet, dass er erneut von der marokkanischen Justiz vorgeladen werden könnte«. Während seines Polizeigewahrsams in Casablanca sei Lmrabet »gut behandelt und ärztlich untersucht« worden. »Dies steht im Gegensatz zu den Stunden, die er in Tanger verbrachte.« Feliu fordert die »Einstellung des Verfahrens, so dass Ali Lmrabet sich wieder unbesorgt in seinem Land bewegen kann«. (jW)