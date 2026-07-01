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Vereinigtes Königreich

Britische Labour-Partei hat neuen Vorsitzenden

London. Andy Burnham ist am Freitag zum neuen Vorsitzenden der britischen Labour-Partei erklärt worden. Der frühere Bürgermeister von Manchester tritt die Nachfolge Keir Starmers an, der im Juni nach katastrophalen Wahlniederlagen seinen Rücktritt erklärt hatte. Die mit dem Posten des Chefs der stärksten Partei verbundene Ernennung zum Premierminister durch König Charles III. ist am Montag vorgesehen. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 18.07.2026, Seite 6, Ausland
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