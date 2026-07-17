Die vermeintliche Sichtung einer Kobra hat einen größeren Feuerwehreinsatz in Schleswig-Holstein ausgelöst. Ein Mitarbeiter einer Baumschule in Halstenbek nahe Hamburg gab nach Feuerwehrangaben an, eine Schlange in einem Graben gesichtet zu haben. Da ein Schlangenexperte der Feuerwehr anhand eines Fotos eine Kobra nicht ausschließen konnte, wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Rund 40 Feuerwehrmänner suchten das Gelände großflächig ab und setzten dabei auch Drohnen ein, um das Tier aus sicherer Entfernung aufzuspüren. Für die Bevölkerung wurde vorsorglich eine Warnung über die NINA-App herausgegeben, das betroffene Gebiet zu meiden. Wie sich später herausstellte, wollte ein Sohn seinen Vater erschrecken; beide sind den Angaben zufolge als Mitarbeiter in der Baumschule tätig. Der Vater schenkte dem KI-generierten Foto Glauben und alarmierte die Feuerwehr. Wer für die Kosten des Einsatzes aufkommt, ist noch unklar. (dpa/jW)