In dem Artikel »Druck auf Rodrigo Duterte wird erhöht« von Rainer Werning vom Donnerstag hat es fälschlicherweise geheißen, dass der philippinische Expräsident »seit vier Monaten« in einer Gefängniszelle des Internationalen Strafgerichtshofs im niederländischen Den Haag einsitzt. Richtig ist jedoch, dass er sich seit dem 12. März 2025 dort in Haft befindet. (jW)