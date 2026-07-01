Schauspielerin Ellen Burstyn bekommt bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig den Ehrenpreis. Die 93jährige (»Der Exorzist«, »Alice lebt hier nicht mehr«, »Interstellar«) wird mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Burstyn war insgesamt sechsmal für einen Oscar nominiert – und gewann ein einziges Mal. Zu ihren bekannteren Rollen in jüngerer Zeit gehört die Rolle als Mutter der First Lady in der US-Streamingserie »House of Cards«. Festivaldirektor Alberto Barbera begründete die Auszeichnung damit, dass Burstyn über 50 Jahre hinweg amerikanisches Kino geprägt habe. »Sie hat unvergesslichen Frauenfiguren Tiefe und Komplexität verliehen.« Ebenfalls für sein Lebenswerk wird in Venedig dieses Jahr George Clooney (65) mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Er kommentierte den Preis mit den Worten: »Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich alt bin. Aber ich nehme ihn.« Die Film-Biennale findet in diesem Jahr vom 2. bis 12. September statt. Sie gehört zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die diesjährigen Wettbewerbsfilme werden später in diesem Monat bekanntgegeben. (dpa/jW)