Gibraltar. An der Grenze zwischen Spanien und dem britischen Gebiet Gibraltar gelten seit Mittwoch die Regeln des Schengen-Raums. Für Tausende spanische Pendler fallen Grenzkontrollen bei der Ein- und Ausreise in das seit dem »Brexit« nicht mehr zur EU gehörende Gebiet. Anlässlich des vorläufigen Inkrafttretens eines entsprechenden Abkommens zwischen der EU und London besuchte auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez das Grenzgebiet. Der Unterzeichnung des im vergangenen Jahr ausgehandelten Abkommens am Dienstag waren jahrelange Verhandlungen vorausgegangen. (AFP/jW)