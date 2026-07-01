Ankara. In der Türkei ist erneut ein Bürgermeister der größten Oppositionspartei CHP (Republikanische Volkspartei) verhaftet worden. Gegen Hüseyin Can Güner, Bürgermeister des zentralen Bezirks Çankaya der Hauptstadt Ankara, sei Haftbefehl erlassen worden, meldete am Mittwoch die Agentur Anadolu. Ihm würden unter anderem Bestechung und Manipulation von Ausschreibungen vorgeworfen. In dem Zusammenhang seien 23 weitere Menschen verhaftet worden. Güner war Anadolu zufolge am Sonnabend kurz nach dem NATO-Gipfel in Ankara am Flughafen festgenommen worden. Die sozialdemokratische CHP steht seit ihrem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 unter zunehmendem Druck. Inzwischen sitzen mehr als 25 gewählte Bürgermeister der Partei im Gefängnis, darunter auch der ehemalige Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. (dpa/jW)