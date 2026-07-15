Termine
»Gegen mein Gewissen«. Lesung mit Hannah Brinkmann aus ihrem gleichnamigen Comic über die Gewissensprüfungen von Kriegsdienstverweigerern und den Freitod ihres Onkels. Donnerstag, 16.7., 20 Uhr. Ort: Altes Schlachthaus, Theatersaal, Hallstr. 9, Schwäbisch Hall. Veranstalter: Gewaltfreie Aktionsgruppe im Friedensforum
»Zwischen Anpassung und Widerstand. Die Hunsrücker Pfarrerschaft in der Zeit des Faschismus«. Vortrag. Der Hunsrück spielte in der Zeit des Kirchenkampfes zwischen 1933 und 1945 eine wichtige Rolle. Freitag, 17.7., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Galerie und Kulturscheune, Sonnwaldstr. 17, Simmertal.
»No pasaran! Zum 90. Jahrestag des Beginns des Spanischen Kriegs«. Texte und Lieder. Die Interbrigaden sind bis heute ein Meilenstein des proletarischen Internationalismus. Mehr als 200 Antifaschisten aus dem Saargebiet kämpften ab 1936 im Spanischen Krieg gegen die Faschisten. Freitag, 17.7., 18 Uhr. Ort: Arrivalroom, Großherzog-Friedrich-Str. 74, Saarbrücken. Veranstalter: DKP Saarbrücken
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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