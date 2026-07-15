»Gegen mein Gewissen«. Lesung mit Hannah Brinkmann aus ihrem gleichnamigen Comic über die Gewissensprüfungen von Kriegsdienstverweigerern und den Freitod ihres Onkels. Donnerstag, 16.7., 20 Uhr. Ort: Altes Schlachthaus, Theatersaal, Hallstr. 9, Schwäbisch Hall. Veranstalter: Gewaltfreie Aktionsgruppe im Friedensforum

»Zwischen Anpassung und Widerstand. Die Hunsrücker Pfarrerschaft in der Zeit des Faschismus«. Vortrag. Der Hunsrück spielte in der Zeit des Kirchenkampfes zwischen 1933 und 1945 eine wichtige Rolle. Freitag, 17.7., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Galerie und Kulturscheune, Sonnwaldstr. 17, Simmertal.

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»No pasaran! Zum 90. Jahrestag des Beginns des Spanischen Kriegs«. T­­exte und Lieder. Die Interbrigaden sind bis heute ein Meilenstein des proletarischen Internationalismus. Mehr als 200 Antifaschisten aus dem Saargebiet kämpften ab 1936 im Spanischen Krieg gegen die Faschisten. Freitag, 17.7., 18 Uhr. Ort: Arrivalroom, Großherzog-Friedrich-Str. 74, Saarbrücken. Veranstalter: DKP Saarbrücken