Bei dem Artikel »Trouble in Paradise« in der Dienstagausgabe war leider die Unterüberschrift nicht vollständig abgedruckt. Sie lautet: »Auf Südkoreas beliebter Ferieninsel Jeju halten die Proteste gegen die Rüstungsunternehmen des Hanwha-Konzerns sowie Umweltverschmutzung und schleichende Militarisierung an«. Der Autor des Beitrags ist Rainer Werning. (jW)