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Korrektur

Hinweis

Bei dem Artikel »Trouble in Paradise« in der Dienstagausgabe war leider die Unterüberschrift nicht vollständig abgedruckt. Sie lautet: »Auf Südkoreas beliebter Ferieninsel Jeju halten die Proteste gegen die Rüstungsunternehmen des Hanwha-Konzerns sowie Umweltverschmutzung und schleichende Militarisierung an«. Der Autor des Beitrags ist Rainer Werning. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.07.2026, Seite 6, Ausland
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