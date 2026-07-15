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Korrektur
Hinweis
Bei dem Artikel »Trouble in Paradise« in der Dienstagausgabe war leider die Unterüberschrift nicht vollständig abgedruckt. Sie lautet: »Auf Südkoreas beliebter Ferieninsel Jeju halten die Proteste gegen die Rüstungsunternehmen des Hanwha-Konzerns sowie Umweltverschmutzung und schleichende Militarisierung an«. Der Autor des Beitrags ist Rainer Werning. (jW)
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