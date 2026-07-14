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Triathlon

Leider zu langsam

Hamburg. Die deutsche Staffel hat bei der Mixed-WM im Triathlon in Hamburg die angestrebte Medaille deutlich verpasst. Lisa Tertsch, Valentin Wernz, Franka Rust und Tim Hellwig beendeten den Wettkampf mit 1:17 Minuten Rückstand auf das siegreiche französische Quartett (1:18:37 Stunden) auf dem fünften Rang. Silber gewann Ungarn (plus 4 Sekunden). Danach folgte Großbritannien (plus 13 Sekunden). (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 14.07.2026, Seite 16, Sport
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