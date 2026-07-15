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Lyrische Hausapotheke

Widmung

Von Kai Pohl

Dezembervögel

schwirren durchs Gesichts-

feld, fallen früh ins Dunkel,

flimmern, Brosamen gleich.

*

Nur ich, am Boden,

ansässig im Glauben,

das Ohr sei Klang,

die Nase Duft, das

Auge Glanz, die Haut

sei Wärme, der Mund

ein Versprechen, ich

kann nicht mehr fallen.

*

Im allerzeitigsten

Dimmerlicht, im Aufsteigen

gegen das Wirkliche

wird das Mögliche wahr.

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.07.2026, Seite 11, Feuilleton
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