Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Das bestätigte ihr Management am Donnerstag. Sie wurde 75 Jahre alt. »Hold-ing out for a Hero« und »Total Eclipse of the Heart« zählten zu ihren größten Erfolgen. Der Durchbruch gelang der aus Südwales stammenden Tyler, die bürgerlich Gaynor Hopkins hieß, 1976 mit den Singles »Lost In France« und »It’s A Heart-ache« (1977). In den 80er Jahren arbeitete sie mit dem Songwriter Jim Steinman zusammen (u. a. Meat Loaf), der ihre größten Hits schrieb. (dpa/jW)