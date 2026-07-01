Genf. Nach dem verheerenden Doppelerdbeben in Venezuela haben die Vereinten Nationen zu Spenden in Höhe von umgerechnet rund 260 Millionen Euro aufgerufen. Damit solle in den kommenden sechs Monaten 1,3 Millionen Menschen in Not geholfen werden, sagte der Chef des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (OCHA), Tom Fletcher, am Mittwoch.

Die venezolanische Regierung hat die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte für den Wiederaufbau des südamerikanischen Landes gefordert. Es gebe Konten des venezolanischen Staates in verschiedenen Teilen der Welt, »die infolge illegaler Sanktionen eingefroren wurden«, sagte Außenminister Iván Gil bei einem Treffen mit UN-Vertretern und Partnern.

Am 24. Juni hatten kurz hintereinander zwei starke Erdbeben den Norden Venezuelas erschüttert. Mehr als 3.600 Menschen wurden nach Regierungsangaben getötet, mehr als 16.700 Menschen wurden demnach verletzt, Tausende Menschen sind bis heute vermisst. (AFP/jW)