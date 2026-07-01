Ankara. US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine die Vergabe einer Lizenz für die Produktion von »Patriot«-Flugabwehrraketen in Aussicht gestellt. Eines der Themen, über die er mit ihm sprechen wolle, sei, dass die USA der Ukraine eine Lizenz erteilen werden, um »Patriots« herzustellen, sagte Trump am Mittwoch zu dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vor einem Gespräch der beiden am Rande des NATO-Gipfels in Ankara.

»Das ist ziemlich cool.« So könne sich die Ukraine nicht beschweren, dass die USA ihnen nicht genug solcher Lenkkörper gebe. »Wir haben das Unternehmen noch nicht darüber informiert, aber das wird schon klappen«, fügte er hinzu.

Für Selenskij ist diese Aussicht ein großer Erfolg. »Das ›Patriot‹-System ist heute das beste antiballistische System in der Welt«, lobte er die US-amerikanische Waffe. Die Ukraine habe diese während des Krieges eingehend getestet. Zugleich bedankte er sich bei anderen Partnerstaaten für die Bereitstellung anderer Systeme. Mehrere Wochen lang hat er angesichts verheerender russischer Angriffe mit ballistischen Raketen für eine eigene Produktion in der Ukraine und die Vergabe dieser Lizenz geworben.

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Ungeklärt sind jedoch Fragen zur Finanzierung des Baus einer Produktionsstätte und in welcher Zeit eine Fertigung auf die Beine gestellt werden könnte. Für Russland wäre der Standort auch ein Ziel für Angriffe.

Einzig US-amerikanische Flugabwehrsysteme des Typs »Patriot« sind nach ukrainischen Angaben in der Lage, von Russland eingesetzte ballistische Raketen abzuwehren. Ein Fabrikat der deutschen Firma Rheinmetall hat sich nach Kiewer Angaben als unzuverlässig erwiesen. (dpa/jW)