London. Der britische Rechtspopulist Nigel Farage hat am Dienstag in einer Fernsehansprache angekündigt, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen und in seinem Wahlkreis erneut anzutreten. Farage klagte über eine Einmischung der Presse in sein Familienleben, warf der Regierung vor, seine Partei, Reform UK, zu sabotieren und völkstümelte, die Wählerschaft müsse selbst entscheiden, ob sie ihn weiterhin als ihren Abgeordneten behalten wolle. »Dies wird eine ‌Nachwahl des Volkes gegen das Establishment sein«, betonte er. Farage, einer der prominentesten Verfechter des ‌britischen EU-Austritts, war in den vergangenen Monaten der Korruption bezichtigt worden. Nachwahlen einzelner Parlamentssitze haben in Großbritannien oft eine hohe symbolische Bedeutung. (Reuters/jW)