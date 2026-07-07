Moskau/Washington. US-Präsident Donald Trump zufolge ist eine ⁠Lösung für den Krieg ⁠in der Ukraine näher, als viele glaubten. Er werde das Thema diese Woche ‌auf dem NATO-Gipfel in der Türkei ansprechen, sagte Trump ‌am Montag. Er habe am Wochenende ein sehr gutes Telefongespräch mit ⁠dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ‌geführt. Nähere Angaben zu der möglichen »Lösung« machte Trump nicht. Moskau hat immer wieder deutlich gemacht, dass es ein »Einfrieren« des Konfliktes ohne Beseitigung seiner Ursachen nicht akzeptieren wird. Trump plant einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge am Mittwoch ​am Rande des Gipfels ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij.

Die Regierung in Moskau bestätigte den ‌Kontakt zwischen Trump ‌und Putin. ⁠Beide ⁠Präsidenten seien übereingekommen, bald erneut miteinander zu sprechen, sagte ⁠Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Trump dürfte ‌dem US-Regierungsvertreter zufolge nach seinem Treffen mit Selenskij ⁠erneut das Gespräch mit Putin suchen. Peskow erklärte, der US-Präsident habe eine konsequente Haltung zu dem Konflikt ‌und sei vor allem bereit, sich Putins Sicht der Dinge anzuhören. (Reuters/jW)