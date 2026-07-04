Frankfurt. Der Dax hat am Freitag seine Rekordjagd fortgesetzt: Am Vortag erklomm er nach einer sechsmonatigen Durststrecke eine Bestmarke und ist nun bei einem Rekordhoch von 25.827 Punkten angelangt. Binnen drei Tagen hat er laut dpa im Juli mehr zugelegt als in der gesamten ersten Jahreshälfte. Seine Wochenbilanz sei mit plus 4,5 Prozent sogar die stärkste seit April 2025. Zu den Gründen zählen laut der DZ Bank die Aussicht auf eine freigiebigere US-Geldpolitik und das am Donnerstag in Berlin verabschiedete Reformpaket. Im Klartext: Was von Sozialverbänden und Gewerkschaften als beispielloser Angriff auf die Rechte von Lohnabhängigen kritisiert wird, sorgt unter Börsianern für beispiellose Zugewinne. (dpa/jW)