Berlin. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant im kommenden Jahr eine höhere Neuverschuldung als bisher veranschlagt. In einer Kabinettvorlage für den Kernhaushalt 2027 ist laut dpa eine Nettokreditaufnahme von 118,7 Milliarden Euro vorgesehen. Bei den Eckwerten Ende April seien demnach Schulden in Höhe von 110,8 Milliarden Euro geplant gewesen, nach 98 Milliarden Euro im Budgetplan 2026. Auch die Ausgaben erhöhten sich noch einmal: von ursprünglich 543,3 Milliarden Euro auf nunmehr 555,4 Milliarden Euro. Klingbeil müsse dafür anders als geplant mit 6,8 Milliarden Euro einen großen Teil der Rücklage heranziehen, die bis 2019 gebildet wurde und danach nur noch 3,9 Milliarden Euro umfassen würde. Das Bundeskabinett will am Montag den Regierungsentwurf des Haushalts 2027 sowie des Finanzplans bis 2030 beschließen. (dpa/jW)