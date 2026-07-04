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03.07.2026, 17:53:14
- → Kapital & Arbeit
Konsolidierte Rüstungsindustrie
Renk baut Marinegeschäft aus
Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Ein Panzer am Messestand von Renk auf der Rüstungsmesse »Eurosatory« (Paris, 15.6.2026)
London. Renk übernimmt den auf hochpräzise Getriebe für Marine und Landstreitkräfte spezialisierten, britischen Konzern David Brown Defence. Die Übernahme stelle »eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios von Renk im Marinesektor dar«, teilte der Augsburger Rüstungszulieferer am Freitag mit. Die bislang nicht bezifferte Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. (Reuters/jW)
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