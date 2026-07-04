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Konsolidierte Rüstungsindustrie

Renk baut Marinegeschäft aus

Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Ein Panzer am Messestand von Renk auf der Rüstungsmesse »Eurosatory« (Paris, 15.6.2026)

London. Renk übernimmt ⁠den auf hochpräzise Getriebe ‌für Marine und Landstreitkräfte spezialisierten, britischen Konzern David Brown Defence. Die Übernahme stelle »eine strategisch wichtige ‌Ergänzung des bestehenden Portfolios von ‌Renk ‌im ⁠Marinesektor ⁠dar«, teilte der ⁠Augsburger Rüstungszulieferer am Freitag mit. Die bislang nicht bezifferte Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen ‌werden. (Reuters/jW)

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Erschienen am 04.07.2026, Kapital & Arbeit
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