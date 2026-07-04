London. Renk übernimmt ⁠den auf hochpräzise Getriebe ‌für Marine und Landstreitkräfte spezialisierten, britischen Konzern David Brown Defence. Die Übernahme stelle »eine strategisch wichtige ‌Ergänzung des bestehenden Portfolios von ‌Renk ‌im ⁠Marinesektor ⁠dar«, teilte der ⁠Augsburger Rüstungszulieferer am Freitag mit. Die bislang nicht bezifferte Transaktion soll bis zum Jahresende abgeschlossen ‌werden. (Reuters/jW)