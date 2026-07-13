»Früher ging es hier wild zu«. Leseabend. Historische Texte zur Geschichte des Münchner Bezirks Westend: Aufwachsen als Arbeiterkind in den 1920/30er Jahren, koloniale Darstellungen als »Unterhaltung«, öffentliche Kriegsverherrlichung, Lebensrealität der »Gastarbeiter« und das Westend heute. Dienstag, 14.7., 19 Uhr. Ort: iRRland 2, Bergmannstr. 4, München. Veranstalter: Westend hat viele Gesichter

»Die große Mobilisierung. Die Bundeswehr von der Wiederbewaffnung bis zur Kriegstüchtigkeit«. Buchvorstellung. Es geht um Wiederbewaffnung, den Aufbau einer ›starken Truppe‹ im Kalten Krieg, neue alte Großmachtambi­tionen mit Einsätzen auf dem Balkan, am Hindukusch und anderswo. Dienstag, 14.7., 19 Uhr. Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Arbeitskreis Antimilitarismus

Anzeige

»Surplus ex machina. KI und die Krise des Akkumulationsregimes«. Vortrag. Zentrale Grundbegriffe und die Funktionsweise »künstlicher Intelligenz«, Fluss der Kapitalströme für KI u. a. Themen. Dienstag, 14.7., 19 Uhr. Ort: Meuterei, Zollschuppenstr. 1, Leipzig. Veranstalter: alea Leipzig