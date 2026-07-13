Der Hauptpreis des 60. Internationalen Filmfestivals von Karlovy Vary (Karlsbad) geht in diesem Jahr an ein Drama aus Myanmar. Der Film des Regisseurs Aung Phyoe mit dem übersetzten Titel »Obstpflücken« erhielt bei der Abschlussgala den Kristallglobus für den besten Wettbewerbsbeitrag. Der Film handelt von der Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen, die sich als Näherinnen in einer Textilfabrik kennenlernen.

Der Hauptpreis ist mit 25.000 US-Dollar dotiert. Das tschechische Filmfestival gehört zu den bedeutendsten in Mittel- und Osteuropa. Der Preis für die beste Schauspielerin ging an die schweizerisch-tschechische Schauspielerin Anna Schinz für ihre Rolle in der Weltpremiere »A Happy Family«. Als bester Schauspieler wurde Ghassan Saad geehrt.

Anzeige

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche nahm einen Kristallglobus für außerordentliche Verdienste um das Weltkino entgegen. Die 62jährige wurde unter anderem mit der Milan-Kundera-Verfilmung »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« von 1988 bekannt. Bereits zu Beginn der Filmschau hatte der Schauspieler Dustin Hoffman ebenfalls einen Kristallglobus für sein Lebenswerk erhalten. (dpa/jW)