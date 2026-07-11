»Frieden muss gewagt werden«. Geistliche Impulse, Friedenstexte, Musik und Podiumsdiskussion. Sonntag, 12.7., 12 Uhr. Ort: Reformationskirche, Beusselstr. 35, Berlin. Veranstalter: Bonhoeffer-Niemöller-Stiftung und Refo Moabit

»Hochschule für den Frieden. Wie weiter?« Vortrag und Diskussion zur Friedensklausel der Universität. Montag, 13.7., 18 Uhr. Ort: Campus Westend, Hörsaal 10, Norbert-Wollheim-Platz 1, Frankfurt am Main. Veranstalter: Zivilklausel-Initiative Frankfurt

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»Wie weiter mit Berliner Appell und dem Kampf gegen Mittelstreckenraketen«. Onlinegespräch via zoom.us/j/8201470327?pwd=dHJ3emt1WDR6SUVSZ1FMdnlLaitvdz09; Meet... 820 147 0327 #). Montag, 13.7., 19 Uhr. Veranstalter: Berliner Appell

»Dialog: Zukunft der Wuhlheide: Zwischen Straßenbau und Naturschutz«. Reden und Diskussion mit Experten, Anwohnenden und Politik zur geplanten Hochleistungsstraße durch die Wuhlheide. Dienstag, 14.7., 16.30 Uhr. Treffpunkt Straße An der Wuhlheide, Höhe Spindlersfelder Straße, gegenüber der Straßenbahnhaltestelle. Veranstalter: BUND Berlin