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Zwischenwahlen USA

Donald Trump entlässt Wahlkommission

Washington. Vier Monate vor den Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Donald Trump eine unabhängige Wahlkommission demontiert. Die verbliebenen drei Mitglieder der Kommission für Wahlunterstützung seien von Trump entlassen worden. Die Behörde wurde 2002 vom Kongress ins Leben gerufen und soll die Bundesstaaten unter anderem bei der Organisation von Wahlen unterstützen. »Dieser Schritt untergräbt die Integrität der überparteilichen Wahlverwaltung«, kritisierte Adrian Fontes, Stellvertreter des Gouverneurs von Arizona. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 11.07.2026, Seite 6, Ausland
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