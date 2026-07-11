Brüssel. In Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland hat die EU-Kommission für ein Außenministertreffen am Montag Handlungsoptionen erarbeitet. Sie umfassen Beschränkungen und Verbote für die Einfuhr von Waren aus israelischen Siedlungen, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Es gehe darum, auf eine sich verschlechternde Lage reagieren zu können, hieß es. Über das Optionspapier, das unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten vorsieht, soll am Montag beraten werden. (dpa/jW)