Damaskus. Im Zusammenhang mit Bombenanschlägen während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Syrien hat es Festnahmen gegeben. »Die Zelle, die für die terroristischen Bombenanschläge verantwortlich ist, die vor zwei Tagen Damaskus ins Visier genommen haben, befindet sich jetzt in unserem Gewahrsam«, erklärte am Donnerstag Innenminister Anas Khattab. Später hieß es, dass es offenbar eine Verbindung zur Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« gebe. Demnach wurden die mutmaßlichen Täter in »einer Reihe gleichzeitiger Razzien« gefasst. Die Identität der Verdächtigen soll nach Abschluss der Ermittlungen veröffentlicht werden. (AFP/jW)