Der Franzose Alireza Firouzja hat am Montag in Zagreb die dritte Station der Grand Chess Tour »Super Rapid & Blitz Croatia« gegen den Usbeken Nodirbek Abdusattorov gewonnen. Dafür musste er ins Stechen. Firouzja ging mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Tag, büßte dieses komfortable Polster in der zweiten Hälfte des Blitzturniers jedoch vorübergehend ein. Doch er fand zurück zu seiner Form und teilte sich mit Abdusattorov bei jeweils 23,5 Punkten den ersten Rang. In den ersten beiden Tiebreak-Partien im Modus »8 plus 3« – acht Minuten Bedenkzeit plus drei Sekunden Aufschlag für jeden ausgeführten Zug – gab es zunächst zwei Remisen, ehe sich Firouzja durch ein Unentschieden in der entscheidenden Armageddon-Partie mit den schwarzen Steinen die Siegespalme sicherte. Der mit Weiß spielende Abdusattorov hatte eine Extraminute Bedenkzeit auf der Schachuhr erhalten und hätte damit gemäß den Tiebreak-Regeln gewinnen müssen, um ganz vorn zu landen. Abdusattorov erspielte sich zwischenzeitlich Vorteile auf dem Brett und auf der Uhr, doch Firouzja verteidigte seine Position verbissen.

Den dritten Platz teilten sich mit jeweils 21,5 Zählern Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich) und Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien), wohingegen die deutsche Nummer eins Vincent Keymer, der im Mai beim klassischen Schach in Bukarest noch triumphiert hatte, mit 20 Punkten Rang fünf belegte und immerhin Weltmeister Dommaraju Gukesh (Indien) um eineinhalb Zähler distanzierte.

Das vorausgegangene Schnellschachturnier, bei dem ein Sieg mit zwei Punkten, ein Remis mit einem Zähler honoriert wurde, hatte der aus dem Iran stammende Firouzja mit zwölf Punkten gemeinsam mit Praggnanandhaa gewonnen, mit einem Zähler Rückstand folgten Vachier-Lagrave und Abdusattorov. Gukesh und Keymer liefen mit zehn Punkten einträchtig auf den Rängen fünf und sechs ein.

Foto: Sören Bär Der Kulminationspunkt: Alireza Firouzja manövriert seinen Turm mit 46…Ta6! tödlich auf die zweite Reihe

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Im doppelrundigen Blitzschachturnier mit normaler Wertung – ein Punkt für einen Sieg, ein halber Zähler für ein Unentschieden – dominierte Abdusattorov mit 12,5 Punkten das Zehnerfeld. Firouzja kam im Schlussspurt auf 11,5 Zähler und verdiente sich damit das Stechen um den Gesamtsieg. Vachier-Lagrave gab mit 10,5 Punkten knapp Keymer (zehn) das Nachsehen.

In der Gesamtwertung der Grand Chess Tour führt Fabiano Caruana (USA) mit 20 Punkten vor Vincent Keymer (19) und Alireza Firouzja (18), doch Firouzja hat alle bisherigen drei Stationen der Tour und damit ein Turnier mehr bestritten als Caruana und Keymer, die somit gegenwärtig über die besten Chancen auf den Gesamtsieg verfügen.