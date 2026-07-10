Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kommt mit seinen Vermittlungsversuchen für eine gerechtere Vergütung von Musikern durch Streamingdienste nur in kleinen Schritten voran. Ein Popmusikgipfel brachte lediglich die Ankündigung einer »Zukunftsagenda« und einer neuen »Taskforce«. Der Kulturstaatsminister hatte seit Dezember 2025 bereits Künstler, Labels und Streamingdienste zu drei Gesprächsrunden eingeladen. Hintergrund ist die Klage von Musikern über geringe Vergütungen auf Plattformen wie Spotify, Youtube, Amazon etc. (dpa/jW)