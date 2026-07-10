Ein Internat im US-Bundesstaat Utah, in dem US-Sängerin Paris Hilton (45) nach eigenen Worten als Teenager misshandelt wurde, muss den Schulbetrieb einstellen. Die Behörde für Gesundheit und Soziales hat der privaten Einrichtung Provo Canyon School in Spring-ville die Lizenz entzogen, wie US-Medien berichteten. Dafür habe sie »gekämpft und gebetet«, schrieb Hilton auf Instagram. Als Begründung für die Schließung der Schule führte die Behörde Verstöße und Versäumnisse der Einrichtung an, darunter eine mangelnde medizinische Versorgung. Laut dem Sender ABC hatten Eltern Klagen eingereicht. (dpa/jW)