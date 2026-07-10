Die Schriftstellerin Christine Wunnicke ist Georg-Büchner-Preisträgerin 2026. Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Sie erhalte den Preis für ihr stets überraschendes und souverän konzipiertes Erzählwerk, das an so unterschiedlichen Schauplätzen wie Hollywood, Nagasaki oder Paris angesiedelt ist«, heißt es in der Begründung der Jury. Der seit 1951 vergebene und mit 50.000 Euro dotierte Literaturpreis ist der wichtigste im deutschsprachigen Raum. (dpa/jW)