Moskau. Am Mittwoch hat der russische Außenminister Sergej Lawrow im Rahmen einer Afrikareise Niger besucht. In der Hauptstadt Niamey nahm er laut einer Erklärung seines Ministeriums an den bisher zweiten Ministerkonsultationen zwischen Russland und der »Allianz der Sahelstaaten« (AES) teil, zu der sich Niger, Mali und Burkina Faso zusammengeschlossen haben. Hauptthema war demnach die Stärkung der gegenseitigen Kooperation. Auch über die Vorbereitungen auf den dritten Russland-Afrika-Gipfel, der Ende Oktober in Moskau stattfinden soll, wurde laut der Bekanntmachung gesprochen. Die schwierige Sicherheitslage insbesondere in Mali wird jedoch nicht erwähnt. Im Anschluss reiste Lawrow nach Mosambik weiter. Zuvor hatte er als erste Station seiner Dienstreise ­Äthiopien seine Aufwartung gemacht. (jW)