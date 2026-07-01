Hollywood will das bewegte Leben von Britney Spears (44) auf die Leinwand bringen. Ihre Bestsellerautobiographie »The Woman in Me« dient als Vorlage. Nun ist mit Liz Meriwether eine gefragte Drehbuchautorin an Bord, wie die Branchenblätter Variety und Hollywood Reporter berichten. Meriwether (44) ist als Schöpferin und Show­runnerin der Comedyserie »New Girl« bekannt. Sie wirkte unter anderem an den preisgekrönten Serien »Dying for Sex« und »The Dropout« mit. Das Studio Universal Pictures hatte sich 2024 die Rechte an Spears’ Memoiren gesichert. Jon M. Chu (»Crazy Rich«, »Wicked«) ist bei dem Projekt als Regisseur an Bord, Marc Platt (»Natürlich blond«, »La La Land«) als Produzent. Über die Besetzung der Hauptrolle ist noch nichts bekannt. Spears brachte in dem Buch »The Woman in Me« ihr Gefühlsleben zu Papier, sie schrieb über Höhenflüge und Tiefpunkte ihres Lebens. Dabei teilte sie ordentlich gegen ihren Vater, frühere Partner, Paparazzi und Medien aus. 2008 hatte ihr Vater die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem diese wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Im November 2021 wurde die Sängerin (»Baby One More Time«) dann nach langem Kampf vor Gericht von dieser Vormundschaft befreit. (dpa/jW)