Termine
»Max Sievers – Freidenker und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus«. Themenabend. Biographische Einblicke und Lesung ausgewählter Texte des Freidenkers und Widerstandskämpfers Max Sievers. Freitag, 10.7., 18 Uhr. Ort: Haus des Humanismus, Potsdamer Straße 157, Berlin. Veranstalter: Humanistischer Verband Deutschlands, Bundesverband.
»Die Rote Kapelle«. Film. Dokumentation über die Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. Sonntag, 12.7., 10 Uhr. Ort: Metropol Kino, Gera. Veranstalter: Friedensbündnis Gera e. V.
»Solidarität statt Sozialabbau«. Kundgebung und Demonstration. Protest gegen Sozialabbau, Kürzungen im Gesundheitswesen und Abbau von Arbeitnehmerrechten. Sonnabend, 11.7., 14 Uhr. Ort: Kornmarkt, Nürnberg. Veranstalter: Bündnis »Unkürzbar« Mittelfranken.
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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