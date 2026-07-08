»Max Sievers – Freidenker und Kämpfer gegen den Nationalsozialismus«. Themenabend. Biographische Einblicke und Lesung ausgewählter Texte des Freidenkers und Widerstandskämpfers Max Sievers. Freitag, 10.7., 18 Uhr. Ort: Haus des Humanismus, Potsdamer Straße 157, Berlin. Veranstalter: Humanistischer Verband Deutschlands, Bundesverband.

»Die Rote Kapelle«. Film. Dokumentation über die Widerstandsgruppe gegen den National­sozialismus. Sonntag, 12.7., 10 Uhr. Ort: Metropol Kino, Gera. Veranstalter: Friedensbündnis Gera e. V.

»Solidarität statt Sozialabbau«. Kundgebung und Demonstration. Protest gegen Sozialabbau, Kürzungen im Gesundheitswesen und Abbau von Arbeitnehmerrechten. Sonnabend, 11.7., 14 Uhr. Ort: Kornmarkt, Nürnberg. Veranstalter: Bündnis »Unkürzbar« Mittelfranken.