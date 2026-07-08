Paris. Das Pariser Berufungsgericht hat die Exchefin des extrem rechten Rassemblement National, Marine Le Pen, am Dienstag zu einer einjährigen Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt. Außerdem urteilte das Gericht, dass Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht verliert, weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt. Mit diesem Urteil in einem Verfahren um mögliche Scheinbeschäftigung im EU-Parlament ist es für Le Pen nur schwer möglich, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Frühjahr zu kandidieren. Am Dienstag abend wollte sie dazu im Fernsehen Stellung nehmen. (dpa/jW)