Montreal. Der älteste Schwimmweltrekord auf einer Einzelstrecke bei den Frauen ist Geschichte. Kanadas Spitzenschwimmerin Summer McIntosh (19) brach vor den heimischen Fans in Montreal in 2:01,65 Minuten die bisherige Bestmarke über 200 Meter Schmetterling. Die dreifache Goldmedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen 2024 in Paris war damit 16 Hundertstelsekunden schneller als die Chinesin Liu Zige, die 2009 den alten Rekord (2:01,81) während der sogenannten Ganzkörperanzugära aufgestellt hatte.

»Das war der eine Weltrekord, von dem ich schon als Kind geträumt habe«, sagte McIntosh nach ihrem Coup. »Dass ich ihn jetzt geschafft habe, ist wirklich unglaublich.« Sie hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delphindisziplin. Die Kanadierin lebt und trainiert in den USA. In Austin wird sie von Bob Bowman gecoacht, der die US-Schwimmlegende Michael Phelps zu 23 olympischen Goldmedaillen geführt hatte. (dpa/jW)