Gaza-Stadt. Die Hamas hat die seit 2007 von ihr gestellte Regierung in Gaza aufgelöst, wie ein Vertreter der Organisation laut AFP am Montag ankündigte. Damit solle die Übergabe der Regierungsgeschäfte an das Nationale Komitee für die Verwaltung des Gazastreifens (NCAG) erleichtert werden. Dieses Gremium war von dem »Friedensrat« eingesetzt worden, den US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen hat. Laut US-Plänen soll das Komitee vorübergehend die Verwaltung des Küstenstreifens übernehmen, bis die palästinensische Nationalbehörde in Ramallah ein eigenes Reformprogramm erarbeitet hat. (AFP/jW)