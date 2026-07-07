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China

Auf einen Blick

Foto: Cao Yiming/XinHua/dpa

Extreme Regenfälle, verursacht durch Taifun »Maysak«, führten am Montag morgen zum Einbruch eines Staudamms in der südchinesischen Stadt Hengzhou. Mehr als 300 Menschen wurden evakuiert, Todesopfer gab es bisher keine.

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Erschienen in der Ausgabe vom 07.07.2026, Seite 2, Ausland
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