Wer sich Anfang des Monats beim Rudolstadt-Festival warmgetanzt hat, kann auf dem Herzberg-Festival (30.7.–2.8.) gleich weitermachen. Einst gaben sich hier die großen deutschen Liedermacher die Klinke in die Hand, heute ist es noch bunter geworden. Weiterhin spielen Bands mit bekannten Namen auf, doch auch Kinderprogramm ist geplant, mit Theatervorstellungen, einer Mitmachshow und dem jährlichen Kinder-Rave. Die Erwachsenen zieht es vielleicht eher ins Lesezelt, wo jW-Autor Frank Schäfer aus seinen neuesten Büchern über Motörhead und Black Sabbath liest. Mit dabei ist Peter Knorn, der Bassist und Manager von Michael Schenker und der Hardrockcombo UFO war.

Besuchern seien auch der Spielmanns- und Fanfarenzug Rückerts ans Herz gelegt sowie die 22 Musikerinnen und Musiker starke Vereinigung Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra, die aus zwei Bands aus Italien besteht. Außerdem stellen Bruther ihr neues Album vor, Guru Guru elektrisieren mit verwirrendem Krautrock, und bei Peter Bursch können Gitarren- und Ukulelespieler neue Griffe lernen. Apropos: Ukulele Death Squad sind auch dabei. Nicht zu vergessen Orange, die mit ihrem elektronischen Sound die Nacht beschallen, ganz nach dem diesjährigen Motto: »Eternal Love«. Wie heißt es so schön? Die Unendlichkeit unserer Liebe zum Herzberg-Festival beginnt und endet immer im Du. So sei es.