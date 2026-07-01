Zum Inhalt der Seite
Krieg und Migration

Ukrainische Geflüchtete depressiver als andere

Foto: A.Savin/Wikipedia
Das Gebäude des Robert Koch-Instituts am Nordufer in Berlin

Berlin. Aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtete Menschen leiden häufiger an Depressionen (21 Prozent) und Angststörungen (13 Prozent) als Menschen mit und ohne Migrationserfahrung. Bei Ukrainern zeigten sich »Zusammenhänge mit Alter, Geschlecht, Einkommen sowie Wohnzufriedenheit, während Deutschkenntnisse für geflüchtete Menschen aus anderen Herkunftsländern bedeutsam waren«, fasste das Robert-Koch-Institut am Mittwoch seine Studie zusammen, für die es Befragungen von mehr als 20.000 Menschen ausgewertet hatte. Weiter hieß es: »Soziale Einbindung, Diskriminierungserfahrungen sowie Erwerbstätigkeit stellen für geflüchtete Menschen aller betrachteten Herkunftsländer relevante Determinanten der psychischen Gesundheit dar.« Frauen berichteten demnach »unabhängig vom Vorliegen einer Migrations- oder Fluchterfahrung häufiger von psychischen Belastungen als Männer«. (jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen am 02.07.2026, Inland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen