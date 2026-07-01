Stockholm. Ein schwedisches Patent- ‌und Marktgericht hat den US-Internetkonzern Google zur Zahlung von rund 1,3 Milliarden Euro ‌Schadenersatz an die Preisvergleichs-Firma PriceRunner ‌verurteilt. Das zum schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna gehörende Unternehmen habe einen Schaden ‌erlitten, da Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst über viele Jahre hinweg unrechtmäßig bevorzugt habe, begründete das Gericht am Mittwoch sein ‌Urteil. PriceRunner ‌hatte Google im Jahr 2022 wegen dieses Verstoßes gegen das Kartellrecht auf rund 2,1 Milliarden Euro ‌verklagt. (Reuters/jW)