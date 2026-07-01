-
01.07.2026, 17:09:45
- → Inland
Weidel lehnt Wahlkampfduelle mit Wagenknecht ab
Berlin. Die AfD-Kovorsitzende Alice Weidel lehnt den Vorschlag des BSW ab, vor den anstehenden Landtagswahlen zu Wahlkampfduellen mit BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht zusammenzutreffen. Zugleich sei man aber offen für Gespräche nach den Landtagswahlen, falls das BSW in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern den Einzug in die Landtage schaffen sollte, sagte ein Sprecher Weidels am Mittwoch auf Anfrage. Generell werde das Gesprächsangebot des BSW »grundsätzlich« begrüßt, weil man für Dialog und einen demokratischen Austausch stehe. Letztlich sei aber »jede wahlwerbende Partei für ihren Wahlkampf selbst verantwortlich«. Das BSW stehe vor der Herausforderung, erst einmal die Fünf-Prozent-Hürde bei den kommenden Landtagswahlen zu überspringen. Hintergrund ist ein Brief mit der Aufforderung zu öffentlichen Gesprächen, den die BSW-Parteichefs unter Betonung inhaltlicher Differenzen an die AfD-Spitze gerichtet hatten. (Reuters/jW)
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 3,0