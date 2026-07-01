Berlin. Die AfD-Kovorsitzende Alice Weidel lehnt den Vorschlag des BSW ab, ⁠vor den anstehenden Landtagswahlen zu Wahlkampfduellen mit ⁠BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht zusammenzutreffen. Zugleich sei man aber offen für Gespräche nach den Landtagswahlen, falls das BSW in ‌Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern den Einzug in die Landtage schaffen sollte, sagte ein ‌Sprecher Weidels am Mittwoch auf Anfrage. Generell werde das Gesprächsangebot des BSW »grundsätzlich« begrüßt, weil man für Dialog ⁠und einen demokratischen Austausch stehe. Letztlich sei aber »jede wahlwerbende Partei für ihren ​Wahlkampf selbst verantwortlich«. Das BSW stehe vor der Herausforderung, erst einmal die Fünf-Prozent-Hürde bei den kommenden Landtagswahlen zu überspringen. Hintergrund ist ein Brief mit der Aufforderung zu öffentlichen Gesprächen, ‌den die ⁠BSW-Parteichefs unter Betonung inhaltlicher Differenzen an die AfD-Spitze gerichtet hatten. (Reuters/jW)