Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verliert einen seiner besten Spieler. Der technisch versierte spanische Linksaußen Alejandro Grimaldo wechselt nach drei Spielzeiten im Leverkusener Trikot zum spanischen Erstligisten Atlético Madrid. »Sein Spielstil war prägend für unsere Werkself, seine Freistöße waren ikonisch - dafür gilt ihm unser Dank«, sagte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Nach Medienberichten lassen sich die Madrilenen den 30-Jährigen, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Grimaldo war 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon ins Rheinland gewechselt. 2024 feierte er mit Bayer das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Für Leverkusen bestritt Grimaldo binnen drei Jahren 145 Pflichtspiele und kam dabei auf 30 Tore und 45 Vorlagen. Der Linksverteidiger, der auch offensiv und als Freistoßschütze brillierte, ist momentan mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika. (dpa/jW)